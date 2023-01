Twórcy Life is Strange pracują nad nową grą narracyjną. Jest pierwszy screen

Zgodnie z zapowiedziami już w tym tygodniu Life is Strange 2 zadebiutuje na Nintendo Switch. Tymczasem okazuje się, że studio Don’t Nod pracuje nad kolejną grą narracyjną. Deweloperzy podzielili się tą wiadomością za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter, gdzie udostępniono również pierwszy zrzut ekranu z tajemniczej produkcji. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

Don’t Nod prezentuje pierwszy zrzut ekranu z nowej gry narracyjnej

Niestety studio Don’t Nod nie podzieliło się żadnymi dodatkowymi szczegółami na temat gry. Deweloperzy zadali jedynie pytanie, czy opublikowany screen „przywołuje wspomnienia z dzieciństwa”. Dowiedzieliśmy się również, że za tytuł odpowiedzialny jest zespół z Montrealu, który szuka nowych pracowników.



Zgodnie z zapowiedziami Don’t Nod w latach 2023-2025 zamierza dostarczyć na rynek aż 8 gier. Pięć z nich to samodzielne projekty studia. Dwa tytuły rozwijane są natomiast przez zewnętrzne ekipy, a ostatnia z produkcji powstaje przy współpracy z firmą Focus Entertainment. Wciąż nie znamy jednak szczegółów.



Na koniec przypomnijmy, że ostatnią nową grą studia Don’t Nod jest wydane pod koniec 2020 roku Twin Mirror. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One. W tym samym roku do sprzedaży trafiło również Tell Me Why. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat drugiej z wymienionych produkcji, to zapraszamy do lektury: Recenzja gry Tell Me Why – emocjonalny rollercoaster, tylko trochę wolny.

Wczytywanie ramki mediów.