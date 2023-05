Twórcy Hogwarts Legacy pracują nad nową grą AAA – ujawnia jedna z ofert pracy

Hogwarts Legacy może pochwalić się fenomenalną sprzedażą. Avalanche Software ma więc ogromne powody do radości, zwłaszcza że sukces najnowszej produkcji osadzonej w uniwersum Harry’ego Pottera zaskoczył samego wydawcę. Tymczasem okazuje się, że deweloperzy nie zamierzają zwalniać tempa. Jedna z udostępnionych przez studio ofert pracy zdradza bowiem, że zespół pracuje już nad kolejnym projektem.

Avalanche Software pracuje nad nową grą AAA

Jak zauważył serwis Game Rant, twórcy Hogwarts Legacy poszukują inżyniera oprogramowania, który pomoże w rozwoju „niezapowiedzianej gry AAA” tworzonej z myślą o konsolach. Niestety w udostępnionym przez Avalanche Software ogłoszeniu na próżno szukać szczegółów dotyczących tajemniczego projektu. Na prezentację wspomnianego tytułu z pewnością będziemy musieli jeszcze nieco poczekać.



Niewykluczone, że Avalanche Software pracuje nad kontynuacją Hogwarts Legacy. Jak wspomnieliśmy na początku wiadomości, gra osiągnęła gigantyczny sukces i powstanie sequela jest raczej wyłącznie kwestią czasu. Na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać oficjalnych zapowiedzi ze strony deweloperów oraz wydawcy.



Na koniec przypomnijmy, że Hogwarts Legacy dostępne jest obecnie na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Już jutro – 5 maja – gra zadebiutuje jednak na PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Avalanche Software, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Hogwarts Legacy. Na taką grę od zawsze czekali fani Harry’ego Pottera.