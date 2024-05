Twórcy Hellblade 2: Senua’s Saga opublikowali długą i szczerą wiadomość do fanów

Od samego początku prac nad Hellblade 2: Senua’s Saga mieliśmy Was na uwadze i mam szczerą nadzieję, że kiedy zagracie w drugi rozdział historii Senui, ponownie odnajdziecie tę znajomą więź, a także wiele innych osób odnajdzie drogę do Senui i jej świata. Tworzenie gier jest trudne. Podobnie jak Senua, my, jako zespół, kierowaliśmy się przekonaniem, że musimy zrealizować nasze zadanie: Stworzyć grę, która zanurzy Was głęboko w świecie Senui i zabierze cię w podróż, która daje do myślenia i pozostawia po sobie uczucia. Wierzę, że osiągnęliśmy nasz cel i mam nadzieję, że się z tym zgodzicie. Jestem bardzo dumny z gry, bardzo dumny z naszego zespołu i bardzo dumny z Was, naszych fanów, którzy wspierali nas w tej magicznej podróży – napisał Dom Matthews, szef studia Ninja Theory.