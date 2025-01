Twórcy GreedFall 2 zapowiadają testy następnej aktualizacji. Poznaliśmy pierwsze informacje o zmianach

W ubiegłym roku doczekaliśmy się bardzo wielu premier we wczesnym dostępie na Steamie - jednym z popularniejszych przykładów jest Manor Lords. Niestety nie wszystkie tego rodzaju tytuły cieszą się takim wsparciem oraz zainteresowaniem ze strony społeczności. Studio odpowiedzialne za GreedFall 2 od dłuższego czasu naprawia wiele problemów znajdujących się w grze - właśnie poznaliśmy ich następne działania.

GreedFall 2 - deweloperzy dzielą się planami na przyszłość

GreedFall 2 to druga gra z serii RPG-ów z perspektywy pierwszej osoby od Spiders znanego m.in. z Steelrising oraz The Technomancer. Twórcy właśnie podzielili się kolejnymi informacjami na temat nadchodzącego patcha, który pierwotnie miał ukazać się na jesień 2024 roku. Już za dwa tygodnie będziemy mogli przetestować zawartość, nad którą pracował zespół przez ostatni czas. Niestety będzie to jedynie jedynie beta, a twórcy nie są w stanie jeszcze podać daty premiery pełnej wersji patcha.