Escape from Tarkov doczekało się nowego trybu. Kosztuje on jednak 250 dolarów

Wersja The Unheard Edition gry Escape from Tarkov zapewnia ekskluzywny dostęp do kooperacyjnego trybu PvE, w którym postępy nie są resetowane. Gracze, którzy zdecydują się na zakup najdroższej edycji, będą mogli cieszyć się również m.in. zwiększonym rozmiarem skrytki, zwiększonym poziomem początkowym postaci oraz rozszerzonymi kieszeniami PMC. Wspomniane wydanie jako jedyne gwarantuje także darmowy dostęp do wszystkich przyszłych DLC.

Twórcy Escape from Tarkov mierzą się z falą krytyki. Wszystko za sprawą nowego trybu gry, który dostępny jest wyłącznie dla posiadaczy wersji The Unheard Edition. Nie byłoby w tym może nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że za wspomniane wydanie trzeba zapłacić aż 250 dolarów . Gracze nie kryją oburzenia decyzją deweloperów ze studia Battlestate Games.

Jak wspomnieliśmy wyżej, zawartość The Unheard Edition nie spodobała się fanom Escape from Tarkov. Gracze krytykują decyzję studia Battlestate Games m.in. na forum Reddit. Użytkownicy zauważają, że m.in. przez takie elementy jak rozszerzone kieszenie PMC czy większony rozmiar skrytki Escape from Tarkov staje się grą pay-to-win. Najbardziej oszukani czują się jednak nabywcy wersji Edge of Darkness Edition.

Wspomniane wydanie, za które trzeba było zapłacić 140 dolarów, jest obecnie niedostępne. Wersja Edge of Darkness Edition również miała bowiem zapewnić „darmowy dostęp do wszystkich kolejnych DLC”. Deweloperzy ze studia Battlestate Games tłumaczą natomiast, że nowy tryb nie jest dodatkiem, a „unikalną funkcją” dodaną do nowej edycji.