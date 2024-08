Twórca X-Men ’97 idzie na wojnę z Marvelem. Wyjawia prawdę o swoim zwolnieniu, a studio odpowiada

Na tydzień przed debiutem X-Men ’97 w sieci pojawiła się wieść, że twórca serialu, Beau DeMayo, został nagle zwolniony z Marvela. Pojawiały się plotki, że producent został oskarżony o molestowanie i studio chcąc uniknąć kontrowersji, postanowiło ratować serial i przekazać go nowym showrunnerom. DeMayo długo milczał w tej sprawie, odnosząc się wyłącznie do swojego serialu i nic nie wskazywało, że nagle zaatakuje Marvela.

Beau DeMayo atakuje Marvela za jego zwolnienie z X-Men ‘97

Twórca animowanego serialu o X-Menach opublikował w mediach społecznościowych post, w którym poskarżył się, że jego nazwisko zostało usunięte z drugiego sezonu serialu, chociaż napisał do niego scenariusze i wyprodukował odcinki. DeMayo uważa, że powodem jest fanowska grafika, która przedstawia go w skąpym stroju Cyklopa, a którą opublikował w czerwcu w ramach Miesiąca Dumy. Jako homoseksualna osoba wyraził w ten sposób samego siebie, co miało nie spodobać się Marvelowi. Wspominaną grafikę zobaczycie poniżej.