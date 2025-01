Twórca Undertale przypomina o nowym projekcie. Kolejna zawartość ukaże się w 2025 roku

Warto dodać, że dostępne rozdziały Deltarune są darmowe, co prawdopodobnie zostało uczynione, aby zapewnić projektowi większą popularność i zyskać zainteresowanie kolejnych osób. Do tej pory nie poznaliśmy szczegółów dotyczących ceny następnych rozdziałów, lecz ich cena może okazać się podobna do Undertale, które na Steamie jest dostępne w cenie 35,99 złotych.

Jak już wspomnieliśmy, ogłoszenie Toby’ego Foxa nie przyniosło wielu konkretnych informacji i było jedynie przypomnieniem o trwających pracach nad swojego rodzaju kontynuacją. Możliwe, że w niedalekiej przyszłości otrzymamy kolejne wieści.