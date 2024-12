Twórca Squid Game ma dość. Chce odpocząć i „nie odbierać telefonów od Netflixa”

Trzeci sezon Squid Game, który zakończy cały serial, został oficjalnie zapowiedziany jeszcze na początku sierpnia tego roku. Jednak już wcześniej Hwang Dong-hyuk negatywnie wypowiedział się o kontynuacji serialu Netflixa, twierdząc, że nie chciał jej robić. W jednym z wcześniejszych wywiadów wytłumaczyć, że za pierwszy sezon nie otrzymał zbyt dużej wypłaty, pomimo tego, że to najpopularniejszy tytuł platformy w historii. Netflix postanowił mu to zrekompensować oferując o wiele wyższą stawkę za realizację drugiego i trzeciego sezonu. W zasadzie Hwang Dong-hyuk stał się uczestnikiem gry, którą sam krytykował w swoim własnym serialu.

Trzy lata po wygraniu Squid Game Gracz 456 pozostaje zdeterminowany, aby znaleźć ludzi stojących za grą i położyć kres ich okrutnemu sportowi. Wykorzystując fortunę do sfinansowania swoich poszukiwań, Gi-hun zaczyna od najbardziej oczywistych miejsc: szuka mężczyzny w eleganckim garniturze grającego w ddakji w metrze. Kiedy jego wysiłki w końcu przynoszą rezultaty, droga do pokonania organizacji okazuje się bardziej zabójcza, niż sobie wyobrażał: aby zakończyć grę, musi ponownie do niej wejść.

W obsadzie Squid Game 2 znaleźli się: Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun, Gong Yoo, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri oraz Won Ji-an.

Przypomnijmy, że drugi sezon Squid Game zadebiutuje na Netflixie już 26 grudnia 2024 roku.