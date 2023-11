Twórca serialu Loki na ratunek Marvelowi. To on stworzy historię do nowych Avengersów

Z powodu toczącej się sprawy sądowej Jonathana Majorsa, Marvel ma odejść od postaci Kanga jako głównego złoczyńcy drugiej sagi MCU i całkowicie zmienić koncepcję na Avengers: The Kang Dynasty. Pierwotnie historię do filmu miał napisać Jeff Loveness, scenarzysta Ant-Man i Osa: Kwantomania. Twórca nie jest już związany z tą produkcją, co mogło sugerować, że doniesienia o poszukiwaniu nowego złoczyńcy dla MCU są prawdziwe. Teraz ujawniono, że studio nie zamierza eksperymentować i postawi na sprawdzone rozwiązanie. Według Deadline nowym scenarzystą Avengers 5 został Michael Waldron.

Michael Waldron napisze scenariusz do Avengers: The Kang Dynasty

Waldron wcześniej pracował przy Lokim, a także napisał scenariusz do Doktora Strange’a w multiwersum obłędu. Twórca już wcześniej został zatrudniony przez Marvela do prac nad Avengers: Secret Wars, a teraz będzie miał okazję również napisać historię do piątej części przygód superbohaterskiej drużyny.