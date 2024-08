Twórca najnowszego kinowego hitu prezentuje swój kolejny film. The Monkey na zwiastunie

Osgood Perkins nie zamierzał długo celebrować sukcesu jego ostatniego filmu. Kod zła trafił niedawno do kin i zarobił na całym świecie 90,5 mln dolarów. Horror bił rekordy popularności w ostatnich tygodniach, ale już na początku przeszłego roku pojawi się nowa produkcja od tego reżysera. The Monkey to ekranizacja krótkiego opowiadania napisanego przez Stephena Kinga o tym samym tytule. Film właśnie doczekał się pierwszego zwiastuna, który prezentuje niepokojącą zabawkę-małpkę oraz zakrwawionego i przerażonego bohatera, w którego wciela się Theo James.