Twórca najlepszego serialu HBO powraca z nowym projektem. Max będzie miał kolejny hit?

W tym roku miną dwa lata od zakończenia Sukcesji, czyli jednego z najlepszych seriali w historii. Produkcja zgarnęła aż dziewięć Złotych Globów i dziewiętnaście nagród Emmy. Nic więc dziwnego, że HBO nie chce rozstać się z twórcą serialu, Jessem Armstrongiem, i podpisali z nim nową umowę, na mocy której zrealizuje kolejny projekt dla stacji. Co ciekawe, nie będzie to jednak serial, ale pełnometrażowy film.

Scenariusz wciąż powstaje, ale prace nad filmem postępują szybko. Produkcja ma ruszyć jeszcze w tym roku. Obecnie prowadzone są castingi do ról.

Chociaż Armstrong najbardziej znany jest ze swojej pracy przy Sukcesji, to wcześniej miał okazję współtworzyć kilka filmów. Napisał scenariusze do takich produkcji, jak Zapętleni, Cztery lwy, The Day Shall Come oraz Zjazd.

Data premiery nowego filmu HBO nie jest jeszcze znana. Możemy przewidywać, że zadebiutuje na Max w drugiej połowie 2026 roku.