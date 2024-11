Twórca Godzilla Minus One następny film nakręci dla Hollywood. Sony kupiło do niego prawa

To było do przewidzenia, biorąc pod uwagę gigantyczny sukces Godzilla Minus One. Reżyser filmu, Takashi Yamazaki swój następny film nakręci dla Hollywood. Po intensywnej wojnie przetargowej Sony Pictures zapewniło sobie prawa do projektu Grandgear, którym Japończyk ma pokierować. Film powstanie we współpracy z Bad Robot J.J. Abramsa. Yamazaki nie tylko wyreżyseruje, ale także napisze scenariusz i wyprodukuje film, który będzie jego debiutem w języku angielskim.

Sony wyprodukuje następny film twórcy Godzilla Minus One

Szczegóły fabuły nowego filmu są na razie utrzymywane w tajemnicy, ale projekt zyskał już zielone światło od Sony. Sukces Godzilli Minus One otworzył Yamazakimu drzwi do Hollywood. Mówiąc wprost – informacja o jego pierwszym anglojęzycznym filmie wywołała na tyle duże poruszenie w branży, że studia “zabijały się” o to, by móc je sfinansować. Sony pokonało silną konkurencję, korzystając z doświadczenia w produkcji międzynarodowych filmów oraz swoich japońskich powiązań, które odegrały kluczową rolę w zdobyciu praw do projektu.