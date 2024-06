Twórca Final Fantasy XIV chętnie zobaczy tę grę na nowym Switchu

Easy Allies zadało Yoshidzie pytanie o przyszłość Final Fantasy na na Switchu w czasie jednego z ostatnich wywiadów. Twórca gry w odpowiedzi wspomniał, że nie ukrywa, że chciałby, aby w grę można było grać na jak największej liczbie urządzeń. Co więcej, samo Square Enix „chciałoby, aby nasz tytuł był dostępny na platformie Nintendo”.

Moim marzeniem lub celem od ponad dziesięciu lat jest to, aby gracze mogli grać w Final Fantasy XIV niezależnie od urządzenia i mieć dostęp do serwerów, aby wejść i uzyskać dostęp do tego samego świata. …od lat rozmawialiśmy o wprowadzeniu gry na platformę Xbox, więc oczywiście bardzo chcielibyśmy, aby nasz tytuł był dostępny na platformie Nintendo i chcemy kontynuować nasze wysiłki. Ale zajęło to dużo czasu – w przypadku Xbox rozmawialiśmy dosłownie od lat i teraz wreszcie przynosi to owoce. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, będziemy nadal ciężko nad tym pracować i kontynuować nasze wysiłki. W końcu byłoby fajnie – coś, co chcielibyśmy w pewnym sensie zbadać i urzeczywistnić pewnego dnia.