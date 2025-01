Trzecia część Final Fantasy 7 Remake nie będzie ekskluzywna dla PS6

Producent serii Final Fantasy poinformował, że nikt nie ma zamiaru uciec się do taniej zagrywki i zmuszania trzecią częścią remake’u siódemki do zakupu nowej konsoli Sony.

Naoki Hamaguchi, reżyser Final Fantasy 7 Rebirth, dodał, że studio Square Enix planuje udostępniać swoje gry na jak najszerszej gamie platform, aby dotrzeć do większej liczby graczy. Choć Hamaguchi nie potwierdził jeszcze konkretnych planów, podkreślił, że firma stawia na dostępność swoich produkcji.

Wszystko zatem wskazuje, że na pewno Final Fantasy 7 Remake zostanie wydane na PS5 i zapewne w późniejszym terminie na PC. Przypomnijmy, że pierwsza odsłona siódemki, ukazała się pod koniec cyklu życia PS4, co naturalnie sugerowało, że kontynuacja będzie dostępna już na PS5. Wypowiedzi twórców wyraźnie sugerują, że trzecia część trylogii również pojawi się na obecnej generacji konsol, co oznacza, że gracze nie będą zmuszeni kupować nowego sprzętu, aby zakończyć pełną historię Clouda i spółki.

Square Enix niedawno wydało Final Fantasy 7 Rebirth na PC z poprawioną oprawą graficzną w porównaniu do wersji na PS5. W jednym z wywiadów Hamaguchi ujawnił, że studio rozważa wprowadzenie niektórych ulepszeń graficznych z wersji PC do wersji na PS5. Gracze korzystający z konsoli Sony prosili o lepsze oświetlenie i tekstury wyższej jakości, a deweloperzy badają możliwości wprowadzenia tych aktualizacji w ramach ograniczeń technicznych PS5.

W kontekście potencjalnych ulepszeń nie wspomniano wprost o PS5 Pro, ale jego większe możliwości mogłyby pozwolić na lepsze wsparcie graficzne. Szczególnie poprawa oświetlenia była istotnym elementem wersji PC, która zapewniała bardziej naturalne i realistyczne modele postaci oraz środowiska.

Final Fantasy 7 Remake 1 i 2 są już dostępne na PS5 i PC. Oficjalna zapowiedź trzeciej części wciąż przed nami, ale twórcy potwierdzili, że prace nad nią są w toku. Wszystko wskazuje na to, że Square Enix zamierza zadowolić zarówno fanów serii, jak i nowych graczy, zapewniając szeroki dostęp do swojego flagowego tytułu. Jeśli nadal wahacie się czy sięgnąć po ten tytuł, być może ułatwi wam to nasza recenzja Rebirth.