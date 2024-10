Nakręcił najlepszego Spider-Mana, trzeci Doktor Strange także będzie jego. Ale najpierw...

Tymczasem w lipcu Raimi podpisał kontrakt na reżyserię horroru Send Help, który został przetransferowany z Columbia Pictures do 20th Century Studios (Disney). Film, opisany jako połączenie thrillera Misery i przygodowego Cast Away, ma być powrotem Raimiego do gatunku horroru, w którym osiągnął wiele sukcesów. W filmie ma wystąpić Rachel McAdams. Choć nie jest pewne, który z dwóch filmów ma być realizowany przez Raimiego w pierwszej kolejności, to najprawdopodobniej będzie to jednak Send Help, który ma zostać kręcony już w styczniu 2025.

Sam Raimi ma za sobą imponującą karierę, a jego charakterystyczny styl wywarł wpływ na wielu twórców. W swoim dorobku twórca ma m.in. takie klasyki jak Armia Ciemności, Martwe zło 2, Wrota piekieł czy doceniana przez fanów komiksów pierwsza trylogia Spider-Mana.