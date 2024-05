Tryb kariery w TopSpin 2K25 niedostępny offline. Gracze wściekli na 2K, domagają się zmian i grożą bojkotem

Co więcej, informacja o grze umieszczona we wszystkich sklepach brzmi: „Proszę pamiętać, że funkcje online TopSpin 2K25 będą dostępne do 31 grudnia 2026 r., chociaż zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania udostępniania funkcji online bez powiadomienia”.

TopSpin 2K25 w ogniu krytyki fanów

To sugeruje, że tryb kariery będzie po tej dacie niedostępny ze względu na wymagania sieciowe. Nic więc dziwnego, że ludzi są wściekli o brak flagowego trybu dla jednego gracza w grze. Wściekłość doszła już do takiego pułapu, że zaczęły się groźby bojkotu.

Na reddicie TopSpin2K społeczność została zdominowana przez posty domagające się opcji offline dla trybu kariery i ubolewające nad problemami z serwerem.