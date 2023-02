Trans Witches are Witches – akcja w ramach protestu przeciwko Hogwarts Legacy

Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat bojkotu Hogwarts Legacy, to zachęcamy do lektury tekstu przygotowanego przez Radka: Bojkot Hogwarts Legacy nie ma żadnego sensu. To zaszło już za daleko. Trans Witches are Witches to inicjatywa stworzona przez niezależnych twórców, którzy wspierają społeczność LGBTQ+.

Trans Witches are Witches – niezależni twórcy przeciwko Hogwarts Legacy

Paczka Trans Witches are Witches pojawiła się na platformie itch.io. Twórcy przygotowali zestaw cyfrowych dóbr, a dochód z ich sprzedaży ma trafić do autorów. Oczywiście, motywem przewodnim zestawu jest czarnoksięstwo i sztuki magiczne. W opisie inicjatywy możemy przeczytać, że wśród proponowanych materiałów nie znajdziemy treści transfobiczny, antysemickich i skrajnie prawicowych.



Twórcom udało się zebrać już ponad 77 tys. dolarów, a do końca zbiórki ciągle pozostało ponad 11 dni. Paczkę, na którą składa się 69 różnorakich treści, wyceniono na 60 dolarów, a jej deklarowana wartość to 300 dolarów. Przygotowano również skromniejszą wersję zestawu, która kosztuje wyłącznie 10 dolarów.