Towarzysz zostanie nowym hitem science fiction? Zwiastun enigmatycznego filmu

To jeden z najbardziej tajemniczych projektów szykowanych na ten rok. Już pod koniec stycznia doczekamy się premiery filmu Towarzysz, nowego thrillera science fiction z gwiazdami The Boys oraz Yellowjackets. Dystrybutorem jest Warner Bros., który właśnie podzielił się najnowszym zwiastunem swojej nadchodzącej produkcji. Szczegóły filmu są wciąż trzymane w tajemnicy i wytwórnia nie opublikowała nawet pełnego opisu fabuły. Wygląda więc na to, że widzowie mogą oczekiwać wielu tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji, co też zapowiada poniższy zwiastun Towarzysza.

Śmierć miliardera rozpoczyna łańcuch nieprzewidzianych wydarzeń dla Iris i jej przyjaciół podczas weekendowej wycieczki do posiadłości biznesmena nad jeziorem – brzmi oficjalny opis fabuły.