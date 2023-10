Tom Hanks: Nie mam z tym nic wspólnego! Aktor ostrzega fanów przed filmem z jego udziałem

Hanks stwierdził, że martwi się wykorzystaniem sztucznej inteligencji w przemyśle rozrywkowym, a także możliwości jakie daje ta technologia twórcom, wliczając w to używanie wizerunku bez zgody, a nawet po śmierci aktora.

Wiedzieliśmy, że to nadchodzi. Wiedzieliśmy, że dzięki komputerom pojawi się możliwość przekształcania zer i jedynek w twarze i inne obrazy. Teraz jest to popularne i widzimy to wszędzie. Jutro mogę zostać potrącony przez autobus i to wszystko, ale występy mogą trwać i trwać. To z pewnością wyzwanie artystyczne, ale także prawne – mówił aktor w podcaście The Adam Buxton Podcast.