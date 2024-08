Tom Cruise wykonał popis kaskaderski na zakończeniu Igrzysk Olimpijskich. Akcja rodem z Mission: Impossible

Kolejna misja niemożliwa wykonana przez Toma Cruise’a. Aktor był obecny podczas wczorajszej ceremonii zakończenia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, gdzie popisał się wyczynem kaskaderskim. Cruise jako przedstawiciel Stanów Zjednoczonych odebrał flagę, aby zanieść ją do Los Angeles, gdzie będzie odbywała się kolejna edycja największego sportowego wydarzenia już za cztery lata. Aktor dał w stolicy Francji prawdziwy popis swoich umiejętności.

Tom Cruise wykonał popis kaskaderski na sam finał Igrzysk Olimpijskich w Paryżu

Tom Cruise jest aktorem, który sam wykonuje swoje numery kaskaderskie, a sceny z Mission: Impossible, czy Top Gun: Maverick przyniosły mu większą sławę, niż niektóre z jego ról. W Paryżu miał kolejną szansę zaprezentować swoją odwagę i tuż po odśpiewanym hymnie USA, aktor skoczył z dachu stadionu na linie. Po wylądowaniu odebrał flagę igrzysk od burmistrzyni Los Angeles Kare Bass i gimnastyczki oraz złotej medalistki Simone Biles. Następnie udał się do motocyklu, którym odjechał wprost do samolotu transportowego, który przewiózł go do Ameryki. Cruise nie byłby sobą, gdyby nie wyskoczył z samolotu na spadochronie, co zostało już wcześniej przygotowane i nagrane. Następnie gwiazdor zawitał pod słynny znak Hollywood, na którym pojawiły się kółka olimpijskie. Wszystko to przy brzmieniu piosenki „By the Way” grupy Red Hot Chili Peppers.

