Tom Cruise ma plany na starość i nie będzie to beztroski wypoczynek

Tom Cruise nie wie co to znaczy zwolnić. Gwiazdor Mission: Impossible ma teraz 61 lat i kręci siódmą odsłonę przygód agenta Ethana Hunta. Przyznaje, że chce nadal kręcić filmy, dopóki nie skończy 80 lat.

Zapytany przez dziennikarza, czy inspiruje się poczynaniami Harrisona Forda i jego wieloletnią karierą, Cruise odpowiedział:

Harrison Ford to legenda. Mam 20 lat, żeby go dogonić. Mam nadzieję, że będę nadal kręcił filmy Mission: Impossible, dopóki nie będę w jego wieku.

Tom Cruise nie wie co to znaczy starość

To, czy Ethan Hunt nadal będzie wykonywać karkołomne misje jako osiemdziesięciolatek przekonamy się za 20 lat, a póki co przed nami premiera najnowszej odsłony Mission Impossible, najpierw Dead Reckoning Part One a za rok Part Two.