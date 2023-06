Tom Cruise nagrał najniebezpieczniejszą scenę w Mission: Impossible 7 pierwszego dnia na wypadek gdyby zginął

Tom Cruise ujawnił, że sfilmował najniebezpieczniejszy wyczyn kaskaderski w Mission: Impossible 7 pierwszego dnia zdjęć – na wszelki wypadek, gdyby zginął w trakcie. Aktor zjechał motocyklem z klifu, a następnie skoczył i rozłożył spadochron w powietrzu. Zwykłym ludziom wydaje się to niezmiernie karkołomne, ale Cruise skupił się tylko na praktycznych aspektach tego, co by się stało, gdyby wielomilionowy przebój nagle stracił swoją gwiazdę w połowie produkcji.

Tom Cruise jak zwykle ryzykował życie