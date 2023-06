Mission: Impossible 7 z pierwszymi opiniami. Tom Cruise znów zachwycił krytyków

Wczoraj w Rzymie odbyła się oficjalna premiera Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One. Pierwsi recenzenci mieli już okazję obejrzeć film i po seansie wydać wstępną opinię. Na recenzje będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, ale sądząc po wrażeniach widzów, mamy do czynienia z następną bardzo udaną odsłonę serii i widowiskowym blockbusterem, który zadowoli wiele osób podczas tegorocznego lata.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One – pierwsze opinie krytyków

Krytycy zachwyceni są przede wszystkim scenami akcji, które są jeszcze lepsze niż w poprzednich częściach. Chwalą również szybkie tempo i odpowiednie poprowadzenie fabuły, aby widz miał poczucie, że jest to samodzielna produkcja, a nie zaledwie wstęp do wielkiego finału. Wiele ciepłych słów pada pod adresem Toma Cruise’a, ale również nowa gwiazda, Hayley Atwell, zbiera sporo pochwał. Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One ma być jedną z najlepszych odsłon serii.

#MissionImpossibleDeadReckoning jest fenomenalne! Hayley Atwell KRADNIE każdą scenę, w której występuje. To jest teraz mój ulubiony film z #missionimpossible. Ponieważ sztuczna inteligencja jest złoczyńcą, wydaje się to ostrzeżeniem. Akcja przyspieszyła mi tętno. Ta scena z pociągiem robi wrażenie!

Wczytywanie ramki mediów.

#MissionImpossible – Dead Reckoning Part One to kolejna wielka odsłona serii. Po raz kolejny produkcja robi ogromne wrażenie z niektórymi z najlepiej zdefiniowanych i ekscytujących nakręconych scenografii w sposób, który naprawdę sprawia, że ​​czujesz się, jakbyś był w środku akcji. Nacisk na uchwycenie rzeczy w ujęciu kamery robi OGROMNĄ różnicę i możesz to poczuć.

Wczytywanie ramki mediów.

MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PART ONE to ambitne badanie/refleksja na temat sztucznej inteligencji i niebezpiecznej ścieżki, którą możemy podążać. (Nie podoba mi się to). Z wrodzoną naturą bycia „częścią pierwszą”, nie tak satysfakcjonującą jak FALLOUT

Wczytywanie ramki mediów.

#MissionImpossibleDeadReckoning jest niewiarygodny. Najszybszy 2-godzinny 30-minutowy filmu, jaki widziałem od dłuższego czasu. Jedna z najlepszych produkcji, jakie widziałem w tym roku i Tom Cruise zrobił to ponownie. Nie mogę wystarczająco nachwalić się tego filmu.

Wczytywanie ramki mediów.

Świetnie się bawiłem oglądając #MissionImpossible – nienagannie zrobiony film akcji, który nie przestaje bawić. Każda sekwencja akcji jest długa, szalona i intensywna. Historia jest duża i rozległa, ale podoba mi się to, że zarówno wydaje się kompletna, jak i sprawia, że ​​umierasz z ciekawości, co będzie dalej

Wczytywanie ramki mediów.