Kim jest Nastolatek i Rio? Największa tajemnica nowego serialu Marvela przypadkowo ujawniona

Dzisiaj swoją premierę ma trzeci odcinek To zawsze Agatha, czyli najnowszego serialu Marvela na Disney+. Produkcja nie podbiła serc krytyków i spotkała się z mieszanymi opiniami. Mimo to wielu widzów, którzy zdecydowali się obejrzeć serial, jest zadowolona z jego jakości. W historii jednymi z najważniejszych wątków jest tożsamość Nastolatka, granego przez Joe Locke’a, a także Rio Vidal, w którą wciela się Aubrey Plaza. Chociaż do rozwiązania zagadki mieliśmy poczekać jeszcze kilka odcinków, to przypadkowo wielka tajemnica została ujawniona. Uwaga na poniższe spoilery!

To zawsze Agatha – tożsamość Nastolatka i Rio Vidal ujawniona

Do sieci trafiło zdjęcie pudełka z oficjalnej figurki z To zawsze Agatha od Funko POP. Dowiadujemy się z niego, że Nastolatek to tak naprawdę Wiccan, czyli jeden z synów Scarlet Witch. Już wcześniej pojawiły się spekulacje, że w serialu ważną rolę odegra jedno z dzieci Wandy Maximoff, a teraz otrzymaliśmy tego potwierdzenie. Na zdjęciu możemy zobaczyć, jak bohater będzie prezentował się w pełnym kostiumie po tym, jak odblokuje swoją moc po przejściu Drogi Czarownic.