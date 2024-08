To zawsze Agatha w pełnym zwiastunie. Marvel promuje spin-off WandaVision

Najbliższą premierą Marvela będzie serial To zawsze Agatha, czyli spin-off WandaVision, który opowie dalsze losy wiedźmy znanej jako Agatha Harkness. Do tej roli powróciła Kathryn Hahn, której partnerować będzie Joe Locke oraz Aubrey Plaza w roli jednej z czarownic. Główna bohaterka będzie musiała odzyskać swoje moce i powrócić do świata, a pomoże jej w tym nowy sabat złożony z nietypowych postaci. Jak możemy zobaczyć na zwiastunie, To zawsze Agatha będzie serialem przygodowym z mnóstwem elementów horroru. Będzie to więc ciekawa propozycja na tegoroczny okres halloweenowy. Zwiastun nowego serialu z MCU zobaczycie poniżej.