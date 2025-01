To najbardziej niedoceniony film Christophera Nolana. Sam reżyser jest tego samego zdania

Christopher Nolan obecnie zajęty jest pracami przedprodukcyjnymi do swojego nowego filmu zatytułowanego The Odyssey. Ostatnio podano, że będzie to najdroższa produkcja w dorobku brytyjskiego reżysera. W przeszłości twórca pracował nad wieloma wysokobudżetowymi filmami, żeby tylko wspomnieć o trylogii Mrocznego Rycerza, Interstellar, czy Tenet. Zanim Nolan zaczął kręcić widowiskowe blockbustery, stworzył kilka mniejszych filmów, które dzisiaj są już trochę zapomniane. Gdy Memento nadal otrzymuje sporo uwagi, tak Bezsenność z 2002 roku wydaje się najbardziej niedocenianym filmem w dorobku reżysera.

Foto: Warner Bros. Discovery

Bezsenność najbardziej niedocenionym filmem Christophera Nolana

W książce The Nolan Variations autorstwa Toma Shone’a Christopher Nolan przyznał, że to właśnie Bezsenność można uznać za najbardziej niedoceniany film, jaki stworzył. Przyznał, że to jedna z jego najbardziej osobistych produkcji, jako że był to ważny okres w jego życiu, gdzie kształtowała się jego kariera.