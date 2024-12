To już piąty prezent od Epic Games Store na święta. Kolejne darmowe gry nadchodzą

Rozpoczęła się kolejna oferta na darmową grę od Epic Games Store. Sklep właśnie rozdaje w ramach świątecznego prezentu już piąty tytuł, a już wkrótce do odebrania będą kolejne. Tym razem na użytkowników komputerów osobistych czeka gra Wizard of Legend. Jest to produkcja dewelopera o nicku Contingent99, która została wydana w 2016 roku. Gra łączy w sobie elementy akcyjniaka, dungeon crawlera oraz roguelike’a. Fani tych gatunków znajdą więc coś dla siebie. Wizard of Legend zebrał 91% pozytywnych ocen na Steam z ponad 16 tysięcy opinii, więc gracze zagłosowali, że jest to tytuł warty uwagi. Poniżej znajdziecie szczegóły, jak odebrać darmowy prezent od sklepu Epic Games.

Wizard of Legend to dynamiczna gra akcj typu dungeon crawler z elementami roguelike’a, która kładzie nacisk na efektowną walkę z użyciem magii. Szybki ruch i jeszcze szybsze użycie zaklęć pozwoli Ci łączyć zaklęcia, aby uwolnić niszczycielskie kombinacje przeciwko wrogom! Przejdź przez każde wyzwanie, pokonując potężnych, zaczarowanych wrogów! Zbieraj cenne zaklęcia i relikty oraz buduj swój magiczny arsenał, aby pasował do Twojego stylu gry! Osiągnij mistrzostwo w magii, łącząc ze sobą zaklęcia, tworząc niszczycielskie kombinacje! Zmierz się z członkami rady i pokonaj ich w magicznej walce, aby zostać Legendarnym Czarnoksiężnikiem!

Kolejna świąteczna darmowa gra od Epic Games Store

Jeżeli jesteście chętni na odebranie Wizard of Legend za darmo, to grę znajdziecie w tym miejscu. Czasu na przypisanie tytułu do swojego konta macie niewiele i oferta kończy się już jutro, czyli 23 grudnia o godzinie 17:00.