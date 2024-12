Titanfall 2: Edycja Ultimate za darmo. Nie wszyscy skorzystają z oferty

Pojawiła się oferta na kolejną darmową grę od Microsoftu i Electronic Arts. Tym razem użytkownicy Xboksów mogą bez żadnych opłat odebrać grę Titanfall 2: Edycja Ultimate, czyli kompletne wydanie docenionej strzelanki z 2016 roku od studia Respawn Entertainment. Tradycyjnie tytuł dostępny jest tylko przez dobę, więc warto się pośpieszyć i odebrać świąteczny prezent na Xbox Series X/S i Xbox One.

Titanfall 2: Edycja Kompletna to najlepszy sposób na to, by wskoczyć do jednej z najbardziej zaskakujących strzelanek 2016 roku.

Zestaw – oprócz całej zawartości z Cyfrowej Edycji Specjalnej – zawiera Pakiet Rozruchowy, który natychmiast odblokowuje wszystkie Tytany i klasy pilotów, zapewnia fundusze, żetony podwójnych PD oraz niestandardową skórkę na karabin R-201, a wszystko to po to, by ułatwić ci zmagania na Kresach.

Edycja Kompletna zawiera podstawową wersję gry Titanfall 2, zawartość Edycji Specjalnej (Tytany Spopielacz i Kationa w wersji Prime, barwy wojenne dla 6 Tytanów, kamuflaże dla wszystkich Tytanów, pilotów i modeli broni, grafiki dziobowe dla 6 Tytanów, a także identyfikator), zawartość Pakietu Rozruchowego (odblokowanie wszystkich Tytanów i zdolności pilotów, 500 kredytów odblokowujących wyposażenie i przedmioty kosmetyczne, 10 żetonów podwójnych PD oraz skórkę na karabin R-201 „Podziemie”).