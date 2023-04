Thunderbolts miało być Czarną Wdową 2. Twórcy bali się powtórzenia porażki Legionu Samobójców

Podczas ubiegłorocznego D23 Marvel ogłosił pełny skład drużyny Thunderbolts. W skład nowej ekipy MCU wejdą takie postacie, jak Yelena Belova (Florence Pugh), Red Guardian (David Harbour), John Walker (Wyatt Russell), Ghost (Hannah John-Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko) oraz Bucky Barnes (Sebastian Stan). Pod koniec marca pojawiły się doniesienia, że studio zatrudniło do przepisania scenariusza filmu Lee Sung Jina, czyli twórcę Awantury, jednego z najlepiej ocenianego serialu Netflixa, który zanotował kiepską oglądalność na premierę. Scenarzysta zastąpił Erica Perasona, który wcześniej pracował nad Czarną Wdową. Jeff Sneider w podcaście The Hot Mic przekazał, że pierwotnie Thunderbolts miało za bardzo przypominać drugą część Czarnej Wdowy, a do tego historia „miała podobny problem, do tego z Legionu Samobójców” z 2016 roku.