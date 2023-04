The Marvels na pierwszym zwiastunie. Superbohaterki Marvela walczą z nowym zagrożeniem

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami Marvel podzielił się pierwszym zwiastunem filmu The Marvels. Premierę wyznaczono na listopad i będzie to ostatnia tegoroczna produkcja z MCU. Kinowy debiut kontynuacji Kapitan Marvel został opóźniony o pół roku, aby studio mogło odpowiednio dopracować efekty specjalne, które były krytykowane przez widzów w ostatnich filmach Marvela. Jak możemy zobaczyć na zwiastunie, widzów czeka kolejna kosmiczna przygoda w superbohaterskim świecie, która wprowadzi nowe zagrożenie, nie tylko dla trzech głównych bohaterek, ale również całego multiwersum. The Marvels utrzymana jest w podobnej stylistyce co Kapitan Marvel i Ms. Marvel, więc produkcja powinna przypaść do gustu fanom obu produkcji. Zwiastun filmu zobaczycie poniżej.