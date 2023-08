Thronefall debiutuje w Early Access i zachwyca graczy

Thronefall to propozycja od niezależnych deweloperów z GrizzlyGames. Ekipę możecie kojarzyć za sprawą takich produkcji jak Islanders lub Superflight. Ich najnowsza gra właśnie zadebiutowała w Early Access i wszystko wskazuje na to, że mamy kolejny hit.

Thronefall bawi w prosty sposób

Thronefall to minimalistyczna strategia, w której gracz jest odpowiedzialny za rozbudowę oraz ochronę swojego królestwa. Zasady są proste: za dnia budujemy, nocą bronimy swoich włości do utraty tchu. Całość uproszczona jest do minimum, a twórcy są zadowoleni z tego, że udało im się wyeliminować skomplikowane i często zbędę mechaniki.



Wyłącznie na Steam Thronefall doczekało się już ponad 350 recenzji, a miażdżąca większość z nich, bo aż 97%, to pozytywne opinie. Według danych zebranych na SteamDB w szczytowym momencie w produkcję autorstwa GrizzlyGames zagrywały się 3634 osoby. Warto zaznaczyć jednak, że gra zadebiutowała w Early Access 2 sierpnia, więc pobicie rekordu jest kwestią czasu.