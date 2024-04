Alone in the Dark z nową aktualizacją. Masa poprawek i ulepszeń w survival horrorze

Aktualizacja wprowadza między innymi zmiany w zakresie balansu strzelby.

Od premiery Alone in the Dark minęło już kilkanaście dni. Produkcja spotkała się ze skrajnie różnym odbiorem wśród krytyków, jednak na platformie Steam oceny są w większości pozytywne. Twórcy przygotowali tymczasem nową aktualizację, która eliminuje błędy i wprowadza zmiany w zakresie balansu broni.

Dostępna jest już nowa aktualizacja Alone in the Dark Alone in the Dark doczekało się już nowej aktualizacji. Zgodnie z udostępnioną przez twórców listą na platformie Steam, update wprowadza między innymi zmiany w zakresie balansu strzelby. Ulepszona została również funkcja przesyłania strumieniowego poziomów (Level Streaming) oraz zadbano o lepsze oświetlenie w niektórych obszarach.

Dodatkowo tytuł doczekał się masy poprawek obejmujących awarie związane z Xboxem, automatycznym zapisem czy ładowaniem zapisów plików gry z wcześniejszych wersji. Naprawiono również problemy z zawieszaniem się komputera w niektórych lokacjach oraz awarie związane ze zniekształconym dźwiękiem. Pełna lista ulepszeń dostępna jest w tym miejscu. Na zakończenie przypominamy, że Alone in the Dark zadebiutowało 22 marca 2024 roku. Survival horror jest dostępny na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Alone in The Dark (2024) - recenzja. Nie tak całkiem samotnie przeciw ciemności

