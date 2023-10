Thorgal: Gra karciana zalicza pierwszy sukces na Kickstarterze. Trwa zbiórka

Zgodnie z zapowiedziami Thorgal: Gra karciana zaoferuje system podwójnej talii. W trakcie rozgrywki aktywny gracz będzie zagrywał karty z talii Przeznaczenia, by przejąć kontrolę nad daną lokacją. Reszta uczestników będzie natomiast starać się pokrzyżować jego plany poprzez zagrywanie kart z talii Zguby.

Na koniec przypomnijmy, że Thorgal: Gra karciana jest rywalizacyjną karcianką dla 2-4 osób. Sugerowany wiek to 14+, a pojedyncza partia powinna zająć od 45 do 90 minut. Autorem Thorgal: Gra karciana jest Marcin Tomczyk, który na swoim koncie ma m.in. Veto oraz Heroes of Might and Magic. Na kartach znajdziemy natomiast grafiki z komiksów w wykonaniu Grzegorza Rosińskiego.