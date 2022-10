Thorgal trafi na stoły. Zapowiedziano rywalizacyjną karciankę dla fanów komiksu

Mamy dobre wieści dla wszystkich fanów Thorgala i gier planszowych. Wydawnictwo Lucrum Games poinformowało wczoraj, że już w przyszłym roku miłośnicy francuskojęzycznej serii komiksowej stworzonej przez belgijskiego scenarzystę Jeana Van Hamme'a i polskiego rysownika Grzegorza Rosińskiego będą mieli okazję zagrać w Thorgal: Gra karciana. Niestety poznaliśmy zbyt wielu szczegółów, a na dokładną datę premiery przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać.

Thorgal: Gra karciana trafi do sprzedaży w 2023 roku

Zgodnie z przekazanymi informacjami autorem Thorgal: Gra karciana jest Marcin Tomczyk, który na swoim koncie ma m.in. Veto oraz Heroes of Might and Magic. Lucrum Games informuje, że nadchodzący projekt na podstawie popularnej w Polsce serii komiksowej będzie zaawansowaną rywalizacyjną karcianką przeznaczoną dla od 2 do 4 osób.



Wydawca podkreśla także, że „przed wyruszeniem w drogę trzeba będzie zebrać drużynę bohaterów znanych i uwielbianych” z pierwowzoru. Spać spokojnie mogą również miłośnicy kreski Grzegorza Rosińskiego. Lucrum Games zapewnia bowiem, że w Thorgal: Gra karciana znajdą się grafiki z komiksów. Jak wspomnieliśmy wyżej, na więcej szczegółów musimy nieco poczekać.