Thor 5 wróci do korzeni. Marvel powierzy projekt reżyserowi Gwiezdnych wojen?

Thor: miłość i grom to jeden z najbardziej krytykowanych filmów z czwartej i piątej fazy MCU. Marvel zdał sobie sprawę, że komediowe podejście nie jest tym, czego fani oczekują od superbohaterskich produkcji i z tego względu Taika Waititi nie wróci, aby wyreżyserować Thora 5. Filmowiec potwierdził tę informację w jednym z wywiadów, twierdząc, że nie ma do Marvela żadnego żalu. Według scoopera Daniela Richtmana studio chce zmienić tę serię, przywracając ją do korzeni.

Gareth Edwards reżyserem Thora 5?

Chociaż film wciąż nie został oficjalnie zapowiedziany, to pracę nad Thorem 5 mają już trwać w Marvelu. Projekt jest na wczesnym etapie i studio dopiero ustala, jak ma cały projekt wyglądać. Według Richtmana producenci chcą zmienić ton serii i odejść od kolorowej, luźnej oraz komediowej stylistyki na rzecz mroczniejszej i bardziej poważnej historii.