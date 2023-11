Thor 5 będzie inny od poprzednich części. Reżyser serii potwierdził ważną zmianę

Thor: miłość i grom nie przypadł do gustu wielu widzom, dla których był to jeden z pierwszych przejawów, że MCU zmierza w złą stronę. Mimo to Marvel nie zamierza rezygnować z kolejnej przygody nordyckiego boga i już szykuje piątą odsłonę serii. Thor 5 powstaje już od pewnego czasu, a według plotek Taika Waititi, reżyser dwóch poprzednich filmów o Odynsonie, nie wróci za kamerę nowego widowiska. Podczas najnowszego wywiadu reżyser został zapytany o tę kwestię. Waititi potwierdził, że nie będzie zaangażowany w produkcję Thora 5.

Thor 5 bez Taiki Waititiego