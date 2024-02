The Thaumaturge z kolejnym opóźnieniem – na szczęście niezbyt dużym

Przedstawiciele studia Fool’s Theory poinformowali o kolejnym opóźnieniu premiery gry The Thaumaturge.

Jeśli czekacie ze zniecierpliwieniem na premierę gry The Thaumaturge, to mamy dla Was smutne wieści. Przedstawiciele studia Fool’s Theory poinformowali o opóźnieniu – niewielkim, ale jednak – debiutu swojego dzieła, które pierwotnie miało zadebiutować 20 lutego, czyli za nieco ponad tydzień. Deweloperzy ujawnili nową datę premiery i wyjaśnili, dlaczego podjęli taką, a nie inną decyzję za pośrednictwem postu opublikowanego na platformie Steam.

Kolejne opóźnienie premiery gry The Thaumaturge

Tym samym dowiedzieliśmy się, że The Thaumaturge ma ostatecznie zadebiutować na rynku 4 marca, a więc niecałe dwa tygodnie później. Okazuje się jednak, że nie chodzi tutaj o jakiekolwiek problemy związane z procesem produkcyjnym, tylko o bardzo napięty grafik premier w bieżącym miesiącu. Jak czytamy w ogłoszeniu twórców: