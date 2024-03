The Texas Chain Saw Massacre sprawdziło mnóstwo graczy. Twórcy chwalą się wynikiem

W sierpniu ubiegłego roku w ręce graczy trafiła produkcja bazująca na kultowym filmie. Mowa o The Texas Chain Saw Massacre, trzecioosobowej grze akcji w konwencji psychologicznego horroru, która dostępna była między innymi za pośrednictwem usługi Xbox Game Pass. Tymczasem pół roku po premierze tytułu na rynku twórcy postanowili pochwalić się statystykami.

The Texas Chain Saw Massacre przyciągnęło przed monitory miliony graczy

W mediach społecznościowych pojawiła się informacja dotycząca zainteresowania wokół The Texas Chain Saw Massacre. Zgodnie z przekazanymi danymi, produkcję sprawdziło łącznie 5,6 miliona graczy na wszystkich platformach. Co jednak ciekawe, aż 4,5 miliona z podanej liczby to zasługa Xbox Game Pass. Tak czy inaczej, twórcy nie mogą narzekać na brak zainteresowania tytułem.

Warto przypomnieć, że The Texas Chain Saw Massacre jest propozycją dla miłośników horrorów. Produkcja oferuje asymetryczny multiplayer – gracze z jednej strony są członkami rodziny Slaugther, a z drugiej potencjalnymi ofiarami. Na Steamie tytuł oceniło ponad 14 tysięcy użytkowników platformy, a 75% z wystawionych opinii jest pozytywnych.

Gra jest dostępna na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jak już wspominaliśmy, tytuł znajduje się również w bibliotece Xbox Game Pass. The Texas Chain Saw Massacre zadebiutowało 18 sierpnia 2023 roku.