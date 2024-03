The Sims dostanie filmową adaptację. Nad projektem czuwa studio Margot Robbie

Od kilku dni zainteresowani mogą odebrać darmowy dodatek do The Sims 4. W lutym do sieci wyciekły natomiast materiały związane z The Sims 5, które ma być wydane zarówno w wersji mobilnej jak i na komputery osobiste. Teraz okazuje się, że popularna seria symulatorów życia otrzyma adaptację filmową.

Trwają prace nad filmową adaptacją The Sims

Teraz okazuje się, że marka The Sims doczeka się rozszerzenia o filmową adaptację. Jak przekazuje The Sims zadebiutowało w 2000 roku i od tego momentu doczekało się czterech odsłon, z których każda oferuje osobne dodatki czy pakiety akcesoriów. Seria cieszy się ogromną popularnością, a twórcy regularnie dodają nową zawartość i urozmaicają graczom rozgrywkę.Jak przekazuje HollywoodReporter , prace nad filmem już trwają.

Nad projektem czuwa firma producencka LuckyChap, której współzałożycielką jest Margot Robbie. Za reżyserię ma być natomiast odpowiedzialna Kate Herron, znana z realizacji pierwszego sezonu Lokiego. Herron ma również napisać scenariusz wspólnie z Briony Redman.

Niestety nie mamy na ten moment bardziej szczegółowych informacji, jednak fanów serii z pewnością ucieszą wieści o trwających pracach nad filmem The Sims. Warto również dodać, że LuckyChap odpowiada za koprodukcję Barbie, a pierwszy duży film, który wypuściła firma, to Ja, Tonya z 2017 roku. Jeśli zaś chodzi o adaptację serii The Sims, produkcję ma wspierać Electronic Arts – wieloletni wydawca symulatorów.