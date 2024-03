Kolejny darmowy dodatek do The Sims 4. EA rozdaje następny prezent fanom

Na wszystkich platforma można zdobyć kolejne darmowe DLC do czwartej części The Sims.

Jeżeli jesteście fanami The Sims 4, to obok tej promocji nie możecie przejść obojętnie. Electronic Arts udostępniło kolejny darmowy dodatek do gry. Na platformach Steam, Epic Games Store, Xbox Store, PlayStation Store i w sklepie EA za darmo możecie odebrać The Sims 4 Zabawa na podwórku Akcesoria, którego koszt w regularnej cenie wynosi 49,90 zł (na Steam). Rozszerzenie wymaga zainstalowania podstawowej wersji gry, którą możecie pobrać za darmo we wszystkich wymienionych wyżej sklepach.

Podaruj swoim Simom ogródek pełen atrakcji z The Sims™ 4 Zabawa na podwórku Akcesoria. Dodaj ślizgawki wodne i inne kolorowe obiekty. Przebierz się w wygodne ubrania i zadbaj o duży zapas lemoniady. Szalej na ślizgawce. Dzięki dwóm zupełnie nowym ślizgawkom wodnym Twoi Simowie będą mogli się ochłodzić i popisać przed znajomymi. Zaprezentuj widowni różnorodne sztuczki, takie jak ślizg przez paszczę rekina. Możesz też dodać nieco mydła – w końcu z bąbelkami frajda jest jeszcze większa! Dostosuj wystrój ogrodu. Nadaj przestrzeni wyjątkowy charakter dzięki ozdobnym lampkom i roślinom doniczkowym. Zaproś swoich Simów i ich gości na patio i pozwól im się zrelaksować w otoczeniu kolorowych mebli. Pamiętaj też o dzwonkach wietrznych i karmniku dla ptaków, dzięki którym w Twoim ogródku zapanuje atmosfera pełnego relaksu. Odpręż się w swobodnym stylu. Czas przebrać się w nowe, wygodne ubrania! Dzięki nowym fryzurom Twoi Simowie będą świetnie wyglądać, sącząc mrożoną herbatę!

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego DLC do The Sims 4, to linki do poszczególnych sklepów znajdziecie poniżej. Oferta ważna jest do 13 kwietnia do godziny 19:00 czasu polskiego.