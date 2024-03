The Sims 5 z otwartym światem? Do sieci wyciekła mapa nowej odsłony serii

Miesiąc temu do sieci wyciekło kilka informacji i materiałów z The Sims 5. Okazuje się jednak, że to nie koniec wiadomości związanych z Project Rene, bo właśnie tak brzmi kodowa nazwa wspomnianej produkcji. Jeden z graczy udostępnił bowiem mapę, która zapowiada, że w nadchodzącej odsłonie serii The Sims do dyspozycji użytkowników oddany zostanie otwarty świat.

Mapa The Sims 5 wyciekła do sieci. Nowa odsłona serii ma zaoferować otwarty świat

Część graczy nadal przeszukuje wczesną wersję The Sims 5, która wyciekła miesiąc temu. Do wspomnianego grona zalicza się m.in. użytkownik forum Reddit posługujący się pseudonimem „DzXAnt22”. To właśnie dzięki niemu do sieci trafiły materiały prezentujące mapę, która rzekomo ma być dostępna w nadchodzącej odsłonie serii The Sims.