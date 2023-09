The Sims 5 pobierzemy za darmo - potwierdza EA. Nowe informacje o Project Rene

Już pod koniec czerwca w sieci pojawiły się informacje, które sugerowały, że The Sims 5 będzie grą free-to-play. Wczoraj natomiast Electronic Arts podzieliło się kilkoma nowymi szczegółami na temat Project Rene, bo właśnie pod taką nazwą rozwijana jest obecnie kolejna produkcja skierowana do fanów serii The Sims. Amerykańska firma potwierdziła czerwcowe plotki i zapowiedziała, że podstawowa wersja The Sims 5 – czy też Project Rene – dostępna będzie za darmo.

The Sims 5 zadebiutuje w modelu free-to-play. Electronic Arts dzieli się nowymi szczegółami na temat Project Rene

Powyższe informacje przekazano w najnowszym odcinku serii Behind The Sims (dzięki VGC), w którym omówiono również nowości zmierzające do The Sims 4. Wróćmy jednak do informacji związanych z Project Rene. Podstawową wersję gry będzie można pobrać za darmo, ponieważ deweloperom zależy, by gracze mogli bez przeszkód cieszyć się wspomnianą produkcją wspólnie ze znajomymi, a w ten sposób tytuł będzie mógł dotrzeć do jak największej liczby użytkowników.