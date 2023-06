Pioneers of Pagonia wypełni pustkę po The Settlers? Zobaczcie pierwszy zwiastun

The Settlers: New Allies nie spełniło oczekiwań fanów. Pustkę w sercach miłośników wspomnianej marki ma jednak szansę wypełnić Pioneers of Pagonia, czyli kolorowy city-builder od studia Envision Entertainment. Deweloperzy zaprezentowali pierwszy zwiastun swojej produkcji, dzięki któremu zainteresowani mogą sprawdzić, jak tytuł prezentuje się w akcji.

Pioneers of Pagonia to nowa strategia, nad którą pracuje projektant pierwszej części The Settlers

Porównania do The Settlers nie są przypadkowe, ponieważ nad Pioneers of Pagonia pracuje Volker Wertich – główny projektant pierwszej części popularnej serii. Deweloperzy ze studia Envision Entertainment zapowiadają, że ich gra cechuje się ogromną głębią, a proceduralnie generowane mapy sprawią, że każda rozgrywka zaoferuje nowe wyzwania. W tytule dostępnych będzie również ponad 40 typów budynków oraz przeszło 70 różnych towarów.