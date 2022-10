The Quarry – darmowe DLC zabierze nas w podróż do lat 50.

Wydawca – firma 2K – zapowiedziała nowe DLC do The Quarry. Rozszerzenie wprowadza do gry nowe stroje dla bohaterów, a całość inspirowana jest horrorami z lat 50., co z pewnością wpisuje się w klimat Halloween. Dodatek możecie pobrać za darmo, pod warunkiem, że zrobicie to do 1 listopada, po tym czasie stanie się płatny. Zachęcamy do zapoznania się z trailerem przygotowanym specjalnie z okazji ogłoszenia DLC. Wideo znajdziecie poniżej.

Darmowe DLC do The Quarry

To też dobra okazja, by zainteresować się kupnem The Quarry, gdyż obecnie w wielu sklepach gra autorstwa Supermassive Games jest przeceniana. Na Steam możecie nabyć ją z 40% zniżką. Ta oferta potrwa do 4 listopada.



„Ścigani przez zalanych krwią miejscowych oraz coś znacznie bardziej złowrogiego, plany imprezowe nastolatków przeradzają się w nieprzewidywalną noc horroru. Przyjazne przekomarzanie się i flirty ustają, gdy trzeba podejmować decyzje, które zaważą na życiu lub śmierci, a relacje budują się lub łamią pod wpływem niewyobrażalnych wyborów” – czytamy w opisie gry.



The Quarry to przygodowa gra akcji w konwencji horroru. Rozgrywka sprowadza się do eksploracji, dialogów i dokonywania wyborów. Niejednokrotnie będziemy podejmować decyzje, które wpłyną na losy bohaterów. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat produkcji autorstwa Supermassive Games, odsyłam Was do przygotowanej przez nas recenzji. Zdradzę tylko, że Harpen przyznał grze dość wysoką ocenę, bo aż 8.5/10.



Na koniec przypomnijmy, że The Quarry zadebiutowało na rynku w czerwcu tego roku, a gra jest dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.