TGA 2023: The Outlast Trials z datą premiery. Gra trafi wkrótce na konsole

Od premiery The Outlast Trials we wczesnym dostępie minęło już ponad pół roku. Wygląda jednak na to, że wszystko idzie po myśli deweloperów Red Barrels. Wspomniane studio postanowiło bowiem skorzystać z okazji i w trakcie The Game Awards 2023 zaprezentowało nowy zwiastun swojej produkcji. Materiał ujawnia natomiast, kiedy The Outlast Trials zadebiutuje w pełnej wersji i trafi na konsole.

The Outlast Trials z nowym zwiastunem na The Game Awards 2023. Red Barrels ujawnia datę premiery pełnej wersji

Zgodnie z przekazanymi informacjami The Outlast Trials opuści wczesny dostęp 5 marca 2024 roku. Wówczas na rynku zadebiutuje wersja 1.0, która dostępna będzie nie tylko na komputerach osobistych, ale także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.