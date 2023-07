The Outlast Trials przekracza ważny kamień milowy. Znamy nowe wyniki sprzedaży

The Outlast Trials w ciągu 7 dni od premiery we wczesnym dostępie osiągnęło sprzedaż na poziomie 500 tysięcy egzemplarzy . Okazuje się jednak, że w kolejnych tygodniach produkcja Red Barrels również nie mogła narzekać na brak zainteresowania ze strony graczy. Nowymi wynikami podzielił się bowiem Phillipe Morin – współzałożyciel wspomnianego studia.

Było wiele wzlotów i upadków. Oczywiście pandemia miała na to duży wpływ. Zatrudnialiśmy ludzi, których nigdy nie widzieliśmy na oczy, co było trochę dziwne – to tak, jakby nazwisko było na liście płac, ale nikogo nie było przy biurku! – powiedział Morin.

Deweloper podkreślił również, że nigdy wcześniej nie pracował dłużej nad żadną grą, niż nad The Outlast Trials . Morin dodaje również, że nie był to najłatwiejszy czas, ponieważ studio musiało mierzyć się z wieloma trudnościami, w tym m.in. z pandemią koronawirusa.

Wygląda jednak na to, że studiu Red Barrels udało się pokonać wszelkie trudności, co potwierdzają recenzje The Outlast Trials. Gra posiada bowiem obecnie na Steam ponad 24 tysiące opinii, a aż 94% z nich to oceny pozytywne.

Na koniec przypomnijmy, że The Outlast Trials dostępne jest obecnie wyłącznie na PC. Deweloperzy ze studia Red Barrels zamierzają wydać pełną wersję gry „tak szybko, jak to możliwe”, ale wiele zależy od sugestii ze strony graczy. Celem twórców jest jednak, by gra wyszła z wczesnego dostępu do końca 2023 roku.