The Marvels wprowadzi do Avengers 5. Film kluczowy dla rozwoju MCU

Poprzednie filmy Marvela nie rozbudowywały uniwersum w takim stopniu, jakim wielu widzów by chciało. Teraz to ma się jednak zmienić wraz z premierą Marvels. Reżyserka filmu, Nia DaCosta, w rozmowie z Total Film ujawniła, że produkcja będzie powiązana nie tylko z poprzednimi tytułami z serii, ale również położy podwaliny pod kolejne części Avengersów.

Marvels wyjaśni pochodzenie tajemniczych artefaktów

Zarówno w Shang-Chi i legendzie dziesięciu pierścieni, jak i w Ms. Marvel, wprowadzono magiczne bronie, które swoim użytkownikom dawały wielką moc. W Marvels podobnym artefaktem posługuje się Dar-Benna, antagonistka filmu. Posiada ona bransoletę, która tworzy parę z tą, którą nosi Kamala Khan. Film ma odpowiedzieć na kilka palących pytań, w tym o pochodzenie tych broni.

Dostaniecie odpowiedź, jak i dlaczego Dar-Benn zdobyła swoją bransoletę. W Ms. Marvel dowiedzieliśmy się, że bransoleta w połączeniu z inną formą mocy może wymusić tymczasową dziurę w przestrzeni i czasie, która prowadzi do innego miejsca.

DaCosta wyznała, że nie zna dokładnych planów na rozwój MCU, ale domyśla się, że moc artefaktów zostanie wykorzystana w przyszłych produkcjach. Reżyserka twierdzi, że prowadzi to do wielu możliwości w Avengers: The Kang Dynasty i Secret Wars.