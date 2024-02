The Mandalorian and Grogu – produkcja rusza wcześniej niż oczekiwano?

Produkcja filmu The Mandalorian and Grogu rozpocznie się w ciągu najbliższych kilku miesięcy, co oznacza, że jesteśmy o krok bliżej powrotu Din Djarina i Baby Yody.

Na początku stycznia informowaliśmy, że powstanie pełnometrażowy film The Mandalorian. Początkowo mówiło się, że jego produkcja może rozpocząć się w tym roku. Jeśli pogłoski się potwierdzą, to ekipa ma wejść na plan już 17 czerwca i byłoby to spore tempo i duże zaskoczenie. Niestety nie jest to oficjalne ogłoszenie Lucasfilm, a więc oś czasu może się jeszcze zmienić.

The Mandalorian and Grogu – zdjęcia mogą ruszyć w czerwcu

Nie dowiedzieliśmy się jeszcze o czym ma opowiadać film, ani na kiedy jest planowana jego premiera. Mało tego, nie ma także jasności, czy zastąpi on czwarty sezon, czy pojawi się dopiero po czwartym i będzie zwieńczeniem serii.