The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom wycieka. Gracze muszą uważać na spoilery

VGC spekuluje, że The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – podobnie jak w przeszłości miało to miejsce w przypadku kilku innych gier Nintendo – rozpowszechniana jest na nielegalnych stronach z ROM-ami. W najbliższych dniach gracze, którzy chcą uniknąć jakichkolwiek spoilerów ze wspomnianej produkcji, powinni ostrożnie przeglądać media społecznościowe i różnego rodzaju fora, na których mogą pojawić się materiały z nadchodzącej odsłony The Legend of Zelda.

Na koniec warto przypomnieć, że premiera The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom odbędzie się już 26 września 2024 roku. Wspomniana produkcja będzie dostępna wyłącznie na Nintendo Switch.