The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom bez tajemnic. Zobaczcie ostatni gameplay

Dwa tygodnie temu Nintendo podzieliło się nowymi fragmentami rozgrywki z The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Od premiery wspomnianej produkcji dzieli nas natomiast już tylko kilkanaście dni. Nic więc dziwnego, że japońska firma postanowiła opublikować kolejny materiał promocyjny, który pozwala przyjrzeć się najważniejszym elementom i mechanikom nadchodzącej odsłony serii The Legend of Zelda.

Nintendo prezentuje najważniejsze elementy The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

W najnowszym zwiastunie The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom nie zabrakło krótkiego wprowadzenia fabularnego. Następnie zaprezentowano unikalne zdolności, które bohaterka będzie mogła wykorzystać w trakcie swojego zadania. Oczywiście całość złożona jest z fragmentów rozgrywki, więc rzućcie okiem na materiał na dole wiadomości i sprawdźcie, jak nadchodząca produkcja Nintendo prezentuje się w akcji.